Calciomercato Milan, Maldini fa la spesa in Premier: affare da 20 milioni

Il Milan è ancora alla ricerca di rinforzi in attacco e il duo Maldini-Massara è in procinto di compiere un tentativo importante per il calciatore di Premier League.

Sebbene la società rossonera fosse consapevole dell’addio di Franck Kessie da diversi mesi precedenti la fine del campionato, giunti alla fine di luglio ancora non è stata occupata la casella da lui lasciata vacante. Il Milan aveva progettato di portare in squadra Renato Sanches del Lille, ma la trattativa ha subito diversi scossoni fino ad arenarsi a causa dell’inserimento del PSG.

Il club italiano quindi si è trovato nella necessaria condizione di dover virare su nuovi obiettivi e tra questi figura uno su tutti, ovvero Carney Chukwuemeka, attaccante classe 2003 di proprietà dell’Aston Villa.

Il suo profilo è piuttosto appetibile non solo per età e talento, ma anche perché ha il contratto in scadenza nel 2023 e ciò fa gola a diverse società, tra cui anche il Barcellona. Il Milan però non può permettersi di essere ancora scavalcato e quindi ha bisogno di muovere dei passi rapidamente, come riferisce ‘The Athletic’.

Milan, avanti per Chukwuemeka dell’Aston Villa: la situazione

Il duo Maldini-Massara sarebbe pronto a pigiare il piede sull’acceleratore per la mezz’ala. La richiesta dell’Aston Villa è importante: si tratta di 20 milioni di euro. La scadenza contrattuale in qualche modo non limiterebbe le richieste degli inglesi, ragion per cui il Milan sarebbe comunque costretto a riflettere.

Nel frattempo, sarebbe lo stesso Stefano Pioli a insistere per Chukwuemeka. Il tecnico del Milan vorrebbe lavorare col 18enne inglese, convinto di poter tirare fuori il meglio da lui, alla stregua di quanto fatto negli ultimi anni con diversi talenti giunti in squadra, ad esempio nell’ultima stagione con il portoghese Leao.