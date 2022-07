Calciomercato Juventus, valigie in mano: ora il big è fuori squadra

La Juventus procede con il ritiro in California: la prima squadra si è spostata a Los Angeles ma spiazza la decisione presa sul centrocampista.

La Juventus è ora a Los Angeles per proseguire con gli allenamenti in vista della stagione 2022/23. Dopo la notizia arrivata riguardo le condizioni di Paul Pogba, che ha dovuto lasciare l’allenamento prima del tempo, è arrivata ora anche un’altra novità. Riguarda stavolta un altro centrocampista della squadra. Rimane fuori squadra.

Per motivi personali, come fatto sapere nei giorni scorsi, Adrien Rabiot non ha potuto prendere parte agli allenamenti della prima squadra negli Stati Uniti. In California, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri sta svolgendo i lavori pre-stagionali.

Proprio riguardo il centrocampista francese, allora, sono arrivate delle novità alquanto inaspettate. Prenderà, infatti, parte al ritiro della Juventus U23. E si allenerà con i più giovani in vista della nuova stagione, al di fuori della prima squadra.

Juventus, Rabiot prende parte al ritiro ma non della prima squadra: il francese partirà al seguito dell’U23

La Juventus U23 è, quindi, in procinto di iniziare la preparazione in vista della prossima stagione di Lega Pro. Massimo Brambilla, a tal proposito, ha perciò convocato i suoi 23 giocatori e tra questi è spuntato un nome che ha sorpreso. Si tratta di Adrien Rabiot, che non ha potuto raggiungere la prima squadra a Los Angeles per la tournée estiva.

Non può essere al seguito della squadra in cui effettivamente milita sotto la guida di Massimiliano Allegri. Ma, per svolgere la preparazione atletica, è stata presa la decisione di farlo comunque partire anche se al seguito dell’U23 presso il Centro Sportivo di Rovetta. Una settimana, fino al 30 luglio, impegnerà i giovani calciatori e Rabiot. Il primo impegno sarà contro l’Atalanta Primavera.