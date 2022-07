Juventus, appena arrivato e subito infortunio: le condizioni del big

Il big appena arrivato si ferma durante l’allenamento in California: ecco quali sono le sue condizioni, Allegri resta con il fiato sospeso per l’infortunio.

La Juventus continua il proprio precampionato in California, sotto la guida di Massimiliano Allegri che ha ora a disposizione anche diversi big. Il gruppo si sta compattando man mano. I tifosi sono già curiosi di vedere cosa questa nuova squadra riuscirà a compiere nella stagione 2022/23. Nel frattempo, però, proprio in California un big è costretto a fermarsi.

Si tratta di Paul Pogba, il top player da poche settimane rientrato alla base. Ovvero a Torino, la città che con la Juventus è stata il suo trampolino di lancio. Nell’ultima seduta di allenamento, tuttavia, il big si è dovuto fermare.

Le sue condizioni non sembrano essere delle migliori ma non sembrano, d’altro canto, neppure essere totalmente preoccupanti. I tifosi così come lo stesso Allegri sperano tuttavia di poter dormire sonni tranquilli. Ecco allora le ultime su di lui.

Juventus, fiato sospeso per Pogba in California: il big lascia la prima seduta di allenamento zoppicando. Le ultime sull’infortunio

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, Paul Pogba in California è stato costretto a lasciare la seduta di allenamento assistito dai sanitari. Il centrocampista, infatti, è uscito dal campo zoppicando e ora il club vuole compiere ulteriori esami strumentali. Non c’è grande preoccupazione, ma l’importanza del francese all’interno del gruppo ora tiene Allegri con il fiato sospeso.

Nella serata di venerdì, quindi, la Juventus ha raggiunto Los Angeles dove svolgerà ulteriori sedute di allenamento. Proprio qui allora, come si legge: “Pogba ha lasciato il campo prima della fine della seduta di allenamento. Ha infatti smesso di correre improvvisamente e ha chiesto l’intervento dei sanitari”.

“È rientrato – continua – negli spogliatoi aggrappato a due uomini dello staff, con il ginocchio destro zoppicante. Uscendo dal campo però ha mostrato il pollice per rassicurare allenatore e compagni”. Gli esami strumentali previsti potranno dirne di più.