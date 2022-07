Juventus, c’è l’annuncio: i tifosi esultano per il nuovo acquisto

I tifosi della Juventus possono esultare. L’annuncio appena dato è un vero e proprio sospiro di sollievo per i bianconeri.

Con il mercato ancora in divenire la Juventus è volata negli Stati Uniti per una serie di amichevoli precampionato. Primo match vinto contro i messicani del Chivas grazie alle reti di Da Graca e Compagnon.

Match che per, al di là delle senz’altro utili indicazioni per Massimiliano Allegri, è passato subito in secondo piano visto che l’ambiente bianconero è stato subito monopolizzato dalle notizie circa le condizioni fisiche di Vlahovic e Pogba. L’attaccante serbo infatti non ha partecipato al match, stando in panchina tutti i 90′, mentre per il francese c’è stato un problema in allenamento.

Nessun grave impedimento per il serbo. A quanto pare lo staff medico juventino ha deciso di tenerlo a riposo in via precauzionale. L’attaccante infatti è reduce da una serie di cure per un problema di pubalgia che si trascina dietro dalla fine della scorsa stagione. Ecco quindi che il suo recupero viene gestito in maniera oculata e graduale. Diverso il discorso di Pogba che aveva giocato l’amichevole da titolare, ma che poi si è fermato in allenamento.

Juventus, le condizioni di Pogba: filtra ottimismo

Ieri Pogba aveva giocato il primo tempo dell’amichevole contro il Chivas, venendo sostituito all’intervallo da Pellegrini. Stamattina però lo stop in allenamento che ha tenuto col fiato sospeso il tecnico Massimiliano Allegri e i tifosi juventini.

Stando però a quanto riporta il collega Romeo Agresti attorno alle condizioni del neo acquisto juventino ci sarebbe ottimismo. Oggi, compatibilmente con il fuso orario americano, se ne saprà di più. La sensazione è che comunque il problema riscontrato in allenamento è un qualcosa di lieve entità e che Pogba potrà presto tornare ad allenarsi agli ordini di Allegri.