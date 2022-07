Juventus, Vlahovic fa tremare i tifosi: ecco la situazione

Tifosi bianconeri con il fiato sospeso per le condizioni di Dusan Vlahovic. Ecco la situazione dell’attaccante serbo della Juventus.

Con la preparazione in pieno svolgimento e il calciomercato che potrebbe regalare ancora altri colpi, in casa Juventus tiene banco la situazione legata all’attaccante servo Dusan Vlahovic.

Il centravanti ex Fiorentina, arrivato alla Juventus a gennaio e perno del nuovo corso bianconero, non è sceso in campo nel test match contro il Chivas. Durante l’amichevole contro i messicani, prima tappa della tournè negli Stati Uniti dei bianconeri, Vlahovic è infatti rimasto per tutto il tempo lontano dal terreno di gioco.

I bianconeri sono comunque riusciti ad imporsi grazie alle reti dei giovani Da Graca e Compagnon. Da segnalare anche il debutto di Di Maria e di Pogba, ed anche uno spezzone di gara giocato dall’ultimo arrivato in casa Juventus: il difensore ex Torino Bremer.

Juventus, assente Vlahovic: la situazione

Tornando a Dusan Vlahovic l’assenza ha fatto preoccupare i tifosi. Nonostante Da Graca, a cui è spettato il compito di sostituirlo, si è comportato bene, scrivendo anche il suo nome sul tabellino dei marcatori, l’assenza in campo dell’attaccante serbo ha fatto sorgere più di una domanda. A chiarire la situazione ci ha pensato l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che ha parlato di cautela da parte dello staff medico bianconero dopo alcuni trattamenti medici causa pubalgia.

Dusan Vlahovic infatti ha chiuso la scorsa stagione soffrendo di pubalgia. Problema per il quale si è sottoposto durante questo inizio d’estate ad una serie di cura mediche. Da parte dello staff medico c’è la volontà di non rischiarlo fin a subito, cercando di gestire al meglio le tempistiche del suo rientro in campo.