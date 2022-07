“Esci fuori”: Spalletti caccia Osimhen dalla partitella, il motivo

Controverso episodio durante il ritiro del Napoli. Spalletti caccia Osimhen durante la partitella di allenamento.

Momenti di tensione nel ritiro del Napoli. Durante la seduta pomeridiana al campo di Castel di Sangro, il tecnico Luciano Spalletti e l’attaccante Victor Osimhen hanno avuto un diverbio che si è concluso con l’uscita dell’attaccante nigeriano.

Tutto è iniziato durante la partitella di allenamento, per un contrasto tra il centrocampista Anguissa e il nuovo acquisto Ostigard. Quest’ultimo era nella squadra con Osimhen il quale non ha preso bene l’intervento, lamentandosi con Spalletti per non aver concesso il fallo.

Il tecnico del Napoli ha in un primo momento provato a chiarire, salvo poi, di fronte alle veementi proteste dell’attaccante, essere costretto (come visibile nel video) a prendere provvedimenti. “Esci fuori” ha a quel punto gridato Spalletti. Il nigeriano di fronte alla fermezza del tecnico non ha potuto fare altro che abbandonare il terreno di allenamento dirigendosi verso gli spogliatoi, mentre Spalletti ha richiamato dalla palestra il giovane Ambrosino per prenderne il posto.

Una reazione decisamente scomposta da parte dell’attaccante nigeriano che ha affrontato in modo veemente l’allenatore del Napoli. Spalletti a quel punto non ha potuto fare altro che prendere di petto la situazione e ordinare ad Osimhen di lasciare il campo di allenamento.

Naturalmente la tensione agonistica del momento non ha facilitato le cose, con il centravanti che, sebbene si trattasse di una partitella di allenamento, non ha preso bene la decisione di Spalletti di non punire l’intervento di Angiussa su Ostigard. Di certo la decisione del tecnico napoletano è stata comprensibile, preferendo lasciar sbollire Osimhen negli spogliatoi e magari tornare con lui sull’episodio a mente fredda.