Rescissione e colpo di scena: Napoli, pronto un portiere a sorpresa

Dopo l’addio di David Ospina, il Napoli nelle prossime ore potrebbe prendere un estremo difensore a sorpresa .

Il Napoli ha cominciato ieri il ritiro di Castel di Sangro, ma a tenere banco sono soprattutto le dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Il patron partenopeo si è soffermato su tanti argomenti: dal calciomercato, passando alla campagna abbonamenti per la prossima stagione, ad una possibile vendita del club campano.

Tuttavia le parole di De Laurentiis che hanno fatto più rumore sono state quelle su Dries Mertens. Il presidente del Napoli, di fatto, ha ufficializzato l’addio del centravanti belga. In giornata, inoltre, il club campano ha pubblicato sui propri profili social un video che mostra le gesta del calciatore in questi lunghi nove anni.

L’addio di Mertens, quindi, si aggiunge a quelli di Insigne, Koulibaly, Ghoulam ed Ospina. Il Napoli sta certamente rivoluzionando la propria squadra, considerando che altri azzurri possono cambiare squadra. Tra questi possibili partenti bisogna inserire sicuramente Alex Meret, visto che l’estremo difensore vuole avere la certezza di essere il titolare l’anno prossima prima di firmare il rinnovo. Nonostante la volontà del loro calciatore, De Laurentiis e Giuntoli stanno cercando un nuovo portiere.

Napoli, possibile l’arrivo a sorpresa di Neto

In queste settimane, di fatto, ci stati tanti estremi difensori che sono stati accostati al Napoli: da Navas, passano per Kepa, a Trapp. Anche se in queste ore è balzato agli onori della cronaca un nome a sorpresa. Come riportato da ‘CalcioNapoli24’, infatti, i partenopei stanno trattando anche Neto, che sta per rescindere con il Barcellona

L’ex giocatore di Fiorentina e Juventus è seguito anche dal Fulham, ma la sua priorità è quella di tornare a giocare in Serie A. Neto, infatti ha già rifiutato l’offerta da 3 milioni di euro all’anno dell’Espanyol ed anche quella del Celta Vigo. Il brasiliano ha fretta di conoscere il suo futuro a breve e nei prossimi giorni ci potrebbero essere degli aggiornamenti decisivi.