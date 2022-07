Milan, buone notizie all’improvviso per la tifoseria rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara sono ottimisti: affare quasi chiuso.

Il Milan di Stefano Pioli è al disperato assalto di Charles De Ketelaere. Il ruolo di trequarti resta ancora parzialmente scoperto ed il calciatore del Club Brugge resta l’obiettivo numero uno del duo Paolo Maldini-Frederic Massara.

Il club lombardo sta provando l’assalto al giocare del club belga già da diverse settimane, ma manca ancora l’affondo definitivo. Dopo il muro alzato dalla società detentrice del cartellino, l’affare sembrava essere quasi sfumato, ma nelle ultime ore le parti sembrano essere pronte a chiudere la trattativa.

Calciomercato Milan, ottimismo per la chiusura dell’affare De Ketelaere

C’è ottimismo in casa Milan per la chiusura dell’affare. Secondo quanto riferito dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’, il club rossonero sono fiduciosi nella buona riuscita della trattativa. Il grande obiettivo della trequarti rossonera potrebbe arrivare a Milano ben presto.

Già la scorsa settimana Maldini e Massara si sono recati in Belgio per trattare di persona. In un paio di giorni, adesso, potrebbe mutare lo scenario ed arrivare la definitiva chiusura dell’operazione. Il Milan sembra deciso a fare un passo in avanti e portare l’offerta fino a 33 milioni di euro, bonus compresi. In più, al Club Brugge verrebbe assegnata una percentuale su una eventuale futura rivendita. Ora il Milan è sempre più vicino ai 35 milioni di euro richiesti dal Brugge.