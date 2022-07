Calciomercato Milan, Pioli esulta: l’ufficialità spiazza i tifosi

Dopo aver perso sia Botman che Renato Sanches, in serata è arrivata un’ufficialità che può cambiare il calciomercato del Milan.

Il campionato comincerà tra meno di un mese, ma tra le fila dei campioni d’Italia bisogna registrare qualche piccolo problema estivo. Il Milan, infatti, sta riscontrando qualche difficoltà sia in sede di calciomercato che sul campo. Sul primo fronte, di fatto, i rossoneri hanno perso la possibilità di prendere Sven Botman e Renato Sanches.

Questi due calciatori, di fatto, si sono accordati con altre squadre: l’olandese è un nuovo giocatore del Newcastle, mentre il centrocampista sta per accordarsi con il nuovo PSG di Galtier. Mentre sul campo bisogna registrare la sorprendente sconfitta in amichevole per 3-2 contro lo Zalaegerszegi.

Il Milan contro gli ungheresi non è letteralmente sceso in campo, considerando che dopo appena 27 minuti era già sotto di tre gol. I rossoneri hanno poi avuto una reazione con il rigore realizzato da Giroud e il gol segnato da Krunic nei minuti finali. I tifosi milanisti sono un po’ preoccupati, visto anche gli acquisti di Inter e Juventus, ma in serata è arrivata un’ottima notizia sia per loro che per Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, è arrivata l’ufficialità che aspettava Pioli: il Brugge non ha convocato De Ketelaere

Da poche ore, infatti, è arrivata l’ufficialità dell’esclusione di De Ketelaere per la prima giornata di campionato del Brugge contro il Genk. Dopo non aver giocato la gara di Supercoppa, questo è sicuramente un altro segnale che il trequartista è in uscita ma il Milan ancora deve trovare l’accordo con il club belga.

Come riportato da Fabrizio Romano su ‘Twitter’, di fatto, il Milan continua a trattare, anche se molto lentamente, con il Brugge per De Ketelaere, il quale spera in un accordo tra i due club. Il più grande ostacolo per il ‘Diavolo’ è la richiesta di 40 milioni di euro del club belga, rifacendosi all’offerta ricevuta dal Leeds.