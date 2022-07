“Ha accettato”, colpo di scena Napoli: ora può cambiare tutto

Il Napoli ha fatto diverse cessioni importanti. Il club azzurro ha bisogno cosi di rinforzare la squadra in alcuni importanti settori.

Rispetto allo scorso anno il Napoli ha perso importanti pedine, sia per ruolo che per esperienza all’interno della squadra. Il capitano (ormai ex) Lorenzo Insigne è andato a Toronto mentre Kalidou Koulibaly si è trasferito al Chelsea. Un addio abbastanza pesante che ha fatto meno rumore è quello del portiere colombiano David Ospina.

Spalletti ha perso in un colpo solo Ospina e Koulibaly, coloro che gestivano l’intero reparto difensivo, e come sottolineato più volte, il solo Alex Meret non basta. De Laurentiis nell’ultima intervista ha sottolineato questo aspetto ed ha garantito che verrà acquistato un giocatore di esperienza e qualità in questo ruolo.

Il Napoli ha messo nel mirino alcuni giocatori per questo ruolo e negli ultimi giorni è avanzata l’ipotesi del portiere spagnolo del Chelsea Kepa. Il giocatore è in uscita dal club inglese, oscurato dalla titolarità di Mendy. Gli azzurri monitorano la situazione ed anzi nelle ultime ore sono stati fatti importanti passi in avanti.

Napoli-Kepa, c’è il si del giocatore

Kepa è stato il portiere più pagato della storia (4 anni fa), ma il suo andamento è calato anno dopo anno. Come riporta Sportitalia negli ultimi giorni ci sono stati contatti tra il club azzurro e l’entourage del giocatore, Kepa vuole giocare ed ha dato la disponibilità al trasferimento nel club partenopeo.

Il principale scoglio alla trattativa è l’ingaggio molto oneroso del giocatore, ma i buoni rapporti tra i due club (facilitati dal trasferimento Koulibaly) potrebbero aiutare. La questione non è affatto semplice e per questo motivo resta da tenere d’occhio la situazione dell’ex Juve Neto, anch’egli nel mirino.