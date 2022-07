Salernitana, Iervolino non bada a spese: sorride anche l’Inter

La Salernitana potrebbe annunciare presto la conclusione dell’affare, che comporta un investimento importante da parte del club di Iervolino.

Sono trascorsi dei mesi dal termine del campionato e i tifosi della Salernitana hanno atteso che si compisse in qualche modo la promessa di mercato rispetto a Federico Bonazzoli. L’attaccante ha vestito la maglia granata nell’ultima stagione, ma il suo cartellino è di proprietà della Sampdoria. Tuttavia, il club di Iervolino aveva garantito il massimo impegno per riportarlo in città e così è accaduto.

Il Ds De Sanctis și è attivato prontamente per trovare una soluzione alle richieste di Bonazzoli e determinare l’intesa con l’agente Tinti, mentre quella con la Sampdoria era già stata trovata anzitempo.

La Salernitana potrà presto annunciare il suo nuovo acquisto e rinforzare il reparto offensivo, considerato che per ultimo Simy ha lasciato il ritiro e si allenerà a Salerno prima di essere ceduto. Il giocatore non rientra più nei piani tattici del club e quindi è una pedina in meno nello scacchiere.

Salernitana, torna Bonazzoli: intesa con la Sampdoria

Come riferito da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SKY, attraverso i propri canali social, l’acquisto avverrà a titolo definitivo. La Salernitana corrisponderà alla Sampdoria 4,5 milioni di euro per il cartellino di Bonazzoli. Dal canto suo l’attaccante siglerà un contratto fino al 2026 a 1,5 milioni di euro a stagione.

Nelle prossime ore Bonazzoli potrebbe già raggiungere i compagni in ritiro. Felice della scelta è anche l’Inter, poiché la società nerazzurra aveva ancora un accordo per ottenere il 20% dalla rivendita del cartellino di Bonazzoli da parte della Sampdoria, per cui i milanesi incasseranno 900.000 euro da questo affare di calciomercato.