Calciomercato Salernitana, ora è tutto vero: l’hanno preso, esulta Nicola

In casa Salernitana continua il calciomercato in entrata. La società è al lavoro per accontentare in toto le richieste del tecnico Nicola.

La Salernitana è una delle squadre più attive di questo calciomercato. Dopo aver raggiunto l’obiettivo salvezza in extremis, il club campano ha ora come obiettivo quello di conquistare l’anno prossimo la salvezza in maniera molto più agevole. La Salernitana vuole accontentare in tutto e per tutto le richieste di Davide Nicola.

Il mercato era iniziato con qualche problema, complice l’addio in dirigenza di Walter Sabatini. Poi il club campano ha ceduto uno dei pilastri degli ultimi sei mesi della scorsa serie A, il talentuoso brasiliano Ederson, finito all’Atalanta. Dopo qualche critica, nelle ultime ore è arrivata però un’ottima notizia per i tifosi della società di Salerno.

Dopo settimane di trattative serrate è ormai ad un passo il ritorno di Federico Bonazzoli. L’attaccante è stato uno dei migliori giocatori della scorsa stagione ed è stato tra i protagonisti della salvezza. Bonazzoli ha collezionato 32 presenze e 10 reti in prestito al club granata e, fin da subito, la società lavorava molto al suo ritorno.

Salernitana, le cifre dell’affare Bonazzoli

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio la società di Iervolino ha trovato l’accordo per il trasferimento definitivo con la Sampdoria per una cifra di circa 4.5 milioni di euro. Un investimento importante che testimonia la volontà del club di puntare sul giovane e talentuoso bomber.

Dopo Botheim arriva ora Bonazzoli e la Salernitana ha quasi completato cosi interamente il reparto offensivo. Le squadre sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli ed ufficializzare cosi il trasferimento del giocatore.