Calciomercato Juventus, ribaltone improvviso: può dire addio ad Allegri

La Juventus, impegnata sul calciomercato, potrebbe cedere il calciatore a centrocampo. La necessità numerica porta a prendere decisioni anche inattese.

Il club di Agnelli è a lavoro per il tesseramento di Leandro Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza al PSG. La trattativa non è semplice, nonostante l’espressa volontà del giocatore di cambiare aria e accettare le lusinghe bianconere. La parte complicata è relativa alle cifre e ai conti da far quadrare.

Affinché Leandro Paredes possa trasferirsi in Serie A, ci sarebbe bisogno che il giocatore della Nazionale di Scaloni accetti di ridursi l’ingaggio. Al PSG ad oggi percepisce 7 milioni di euro a stagione, che per le casse bianconere sono troppi considerata anche la necessità di mantenere equilibro all’interno della rosa.

Altra problematica riguarda anche l’organico. Leandro Paredes potrà ambire alla Juventus, soltanto se la società nel frattempo cede un elemento a metà campo e gli fa spazio. In tal senso l’indiziato principale sarebbe Adrien Rabiot.

Juventus su Paredes, Rabiot può lasciare la squadra

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, l’intesa tra il club e il centrocampista francese non è più quella di una volta. Il rapporto è fatto di molti alti e bassi, perciò Rabiot diventa il giocatore che potrebbe fare spazio a Paredes. Per lasciare la Juventus però Adrien Rabiot pretende di trasferirsi in un club che disputi la Champions League ed è per questo motivo che si potrebbe pensare a un incrocio: Paredes alla Juventus e Rabiot al PSG.

La madre del francese, che è anche sua agente, Veronique, starebbe lavorando sotto traccia con la società parigina. Una prospettiva che sembrava difficile da affrontare qualche mese fa, ma che adesso comincia ad essere una strada percorribile. Tra giovanili e prima squadra, per il centrocampista potrebbe trattarsi della quarta avventura a Parigi.