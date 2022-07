“Allora non sbagliavo…”: Juventus, che frecciata sul caos arbitri

Bordata da parte di un ex presidente di Serie A all’indirizzo della Juventus di Agnelli e del suo ultimo movimento in ambito dirigenziale

La Juventus, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l’ingresso nell’organigramma societario di Luca Maggiani. L’ex guardalinee di Serie A è stato inserito nei quadri con la carica di ‘Club Referee Manager’. Una posizione verso la quale le società sembrano essere molto più attente.

In merito alla figura di Luca Maggiani tuttavia sono legate le polemiche di un vecchio Catania-Juventus. Era il 2012 e in quel caso il guardalinee Maggiani fu responsabile di due sviste che favorirono i bianconeri al “Massimino”. In quel caso, la squadra allora allenata da Antonio Conte si impose per 1-0 con una rete di Arturo Vidal. Le polemiche nate nel corso della partita furono però originate per un gol annullato agli etnei per un fuorigioco di Bergessio che si è poi rivelato non esserci, e per la posizione irregolare di Bendtner in occasione della rete della vittoria della Juventus. Antonio Pulvirenti ora è tornato su quel giorno levandosi qualche sassolino dalle scarpe.

L’ex presidente del Catania Pulvirenti: “Finalmente la Juventus ha regolarizzato la posizione di Maggiani”

L’ex presidente del Catania Antonio Pulvirenti ha parlato ai microfoni di ‘Itasportpress.it’ dell’ingresso nell’organigramma della Juventus di Luca Maggiani: “Tutto è compiuto. Con un pizzico di ironia posso finalmente dire che la Juventus ha regolarizzato la sua posizione”, ha esordito l’ex numero uno dei rossazzurri.

“Non mi ero sbagliato ad aver pensato male 10 anni fa. Quando dissi in tv che nella pagina Facebook di una società di Maggiani campeggiava lo stemma della Juventus mi presero per pazzo e scattò immediatamente il deferimento. Oggi sono stato ‘risarcito’. Avevo visto giusto su Maggiani che al Massimino decise la gara immeritatamente in favore della Juventus”, ha concluso Pulvirenti.