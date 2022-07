Saltato Kim Min-jae, affondo su un altro obiettivo: Serie A, colpo a sorpresa

Kim Min-jae è ormai un obiettivo sfumato per un club, che ora ha messo nel mirino un elemento della Serie A.

Kim Min-jae è pronto al suo nuovo capitolo della carriera. Il Fenerbahce lo avrebbe tenuto volentieri per almeno un altro anno ma, alla fine, si è dovuto piegare alle richieste del mercato: poco male, perché grazie alla cessione del difensore incasserà ben 20 milioni (quelli previsti dalla clausola rescissoria) da investire sui prossimi colpi.

Il sudcoreano, dopo alcuni giorni di riflessione, ha scelto il Napoli dove andrà a ricoprire il ruolo di sostituto di Kalidou Koulibaly. Il suo arrivo in Italia è atteso martedì ma non è ancora chiaro se le visite mediche di rito si terranno lo stesso giorno oppure scaleranno a mercoledì. Dettagli, perché ormai l’affare è da considerare chiuso con buona pace del Rennes che fino alla fine ha cercato di acquistarlo.

I francesi ora hanno spostato il proprio obiettivo su un elemento della Serie A, ovvero Arthur Theate. Per il classe 2000, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, è pronta un’offerta complessiva di 18 milioni (tra parte fissa e bonus). I contatti sono in corso, con il Bologna che ha deciso di prendersi alcuni giorni di tempo per riflettere.

Niente Kim Min-jae, il Rennes va su Theate: il Bologna riflette

Fin qui i felsinei hanno venduto Aaron Hickey (22 milioni al Brentford) e Matias Svanberg (10 netti più 2 di bonus al Wolfsburg): due elementi che, nella scorsa stagione, hanno rivestito un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Sinisa Mihajlovic. Non avendo più l’esigenza di incamerare risorse fresche, i rossoblù ora vorrebbero tenere Theate ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore.

Il belga, acquistato il primo luglio 2022 dal KV Oostende per un totale di 6 milioni, è diventato una colonna portante della difesa mettendo a referto anche 2 gol e un assist in 31 apparizioni complessive. Il Rennes, dopo aver perso Kim Min-jae, a breve tornerà alla carica. Il coreano, invece, si prepara a sbarcare a Napoli.