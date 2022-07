Calciomercato Bologna, ora è tutto vero: l’hanno preso, colpo pesante

Si sbloccherà a breve il mercato in entrata del Bologna: oggi ufficializzata la cessione che garantirà risorse fresche da investire.

Il mercato in entrata del Bologna è destinato ad entrare nel vivo nelle prossime ore. Fin qui è arrivato soltanto Charalampos Lykogiannis (svincolatosi dal Cagliari dopo la retrocessione in Serie B) ma oggi è stata ufficializzata la cessione “monstre” che consentirà ai felsinei di incamerare risorse fresche da destinare ai prossimi colpi tesi a potenziare la rosa di Sinisa Mihajlovic.

Aaron Hickey, infatti, nella prossima stagione giocherà in Premier League. Ad acquistarlo è stato il Brentford che, dopo alcuni giorni di pressing e telefonate, ha raggiunto l’accordo decisivo con gli emiliani mettendo sul piatto 22 milioni (bonus inclusi). L’esterno scozzese si trova già in Inghilterra e nel pomeriggio si unirà ai suoi nuovi compagni.

Si tratta di una cessione a titolo definitivo, con il classe 2002 che ha firmato un contratto quadriennale. Hickey, sbarcato in Italia nel settembre 2020, è cresciuto progressivamente diventando uno dei laterali più interessanti del campionato italiano: per lui, nell’ultima edizione della Serie A, 5 gol e un assist in 36 apparizioni complessive. Numeri che lo hanno fatto finire nel mirino di diverse squadre, compreso il Napoli ed il Brentford che poi riuscito ad acquistarlo.

Bologna, ciao Hickey: l’esterno giocherà in Premier League

Un colpo fortemente voluto dal tecnico del club inglese Thomas Frank. “Quello che ha già ottenuto nella sua carriera è davvero impressionante. Ha solo 20 anni e ha giocato un’intera stagione in Scozia e quasi due in Italia. È un giocatore con un grande potenziale”. Ora al Bologna il compito di sostituirlo in maniera adeguata, tuttavia le cessioni potrebbero non essere finite qua.

Riccardo Orsolini (piace al Torino) e Matias Svanberg (nel mirino della Premier), ad esempio, non sono ritenuti incedibili dalla dirigenza e potrebbero andare via in caso di proposte ritenute congrue al loro valore. Difficile, invece, che parta Marko Arnautovic accostato più volte alla Juventus che gli vorrebbe affidare il ruolo di vice-Vlahovic. Un’operazione destinata a restare sulla carta per i bianconeri.