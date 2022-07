“Positivo al doping”: terremoto in Serie A, subito sospensione

Il big dell’Atalanta è risultato positivo al test antidoping ed è stato sospeso: orobici colti di sorpresa

L’Atalanta si sta preparando per l’inizio della stagione di Serie A 2022/23 come tutte le altre squadre. Il campionato inizierà il weekend di Ferragosto contro la Sampdoria. Mentre fra tre giorni ci sarà l’amichevole contro il Newcastle. C’è stata però una notizia che ha sconvolto tutto il mondo orobico, di una gravità inaudita.

Un big di Gian Piero Gasperini è risultato positivo ai test antidoping effettuato a sorpresa quest’oggi. Si tratta di Jose Luis Palomino, difensore centrale che negli ultimi anni si è affermato come uno dei migliori della Serie A. Ma la notizia della positività di oggi ha portato il Tribunale Nazionale Antidoping alla sospensione.

Serie A, terremoto Atalanta: Palomino positivo al nandrolone

Nado Italia oggi ha effettuato dei controlli a sorpresa in casa Atalanta e Palomino è risultato positivo al clostebol metabolita (come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’). Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso il difensore di Gasperini su istanza della Procura di Nado Italia. E’ stata anche diramata una nota ufficiale, resa nota dall’ANSA: “Il Tribunale Nazionale Antidoping ha accolto l’istanza in via cautelare della Procura Nazionale Antidoping per sospendere Palomino in violazione degli art. 2.1 e 2.2”.

Un terremoto vero e proprio che si sta abbattendo sulla Serie A. L’Atalanta negli ultimi anni ha ottenuto risultati magnifici che possono essere macchiati dalla positività di Palomino.