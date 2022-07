“Trattativa iniziata”: calciomercato Juventus, Agnelli fa affari col PSG

Agnelli si siede al tavolo con Al-Khelaïfi, presidente del PSG e dell’ECA, per trattare il regista da aggiungere alla rosa della Juventus

L’infortunio di Paul Pogba condizionerà minimamente gli affari di mercato. La Juventus, che dovrebbe sopperire con Rabiot all’assenza prolungata dell’altro transalpino, sul calciomercato è alla ricerca di un regista.

Il progetto tecnico di Massimiliano Allegri passa anche attraverso l’individuazione di un giocatore d’ordine in mezzo al campo. La Juventus per accontentare l’esigenza dell’allenatore di Livorno ha rivolto il suo sguardo in Francia. Dalla Ligue 1 potrebbe arrivare il rinforzo per abbellire ancora la mediana bianconera.

Calciomercato Juventus, Allegri cerca un regista: in cima alla lista c’è l’argentino ex Roma Leandro Paredes

Il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus per il centrocampo è quello di Leandro Paredes. Il regista argentino del PSG è un obiettivo di mercato della società del presidente Andrea Agnelli. Secondo ‘Il Messaggero’, il presidente juventino si sarebbe già seduto al tavolo con i francesi per trattare il calciatore. Soprattutto, al tavolo con Nasser Al-Khelaïfi, uomo che lo ha sostituito sullo scranno più alto dell’ECA, in seguito all’addio di Andrea Agnelli per via dell’operazione Superlega.

La permanenza di Paredes a Parigi sembra complicata. Il calciatore, 28 anni compiuti da poco, è nel pieno della sua maturità fisica e tecnica e potrebbe fare molto comodo ad Allegri alla ricerca di un calciatore da impiegare davanti alla difesa, ruolo che l’argentino ricopre alla perfezione.



Il calciatore ha un contratto con il PSG fino al 2024. Un suo passaggio alla Juventus lo riporterebbe in Italia a distanza di cinque anni. Paredes ha lasciato la Serie A nel 2017 quando lo Zenit lo ha prelevato dalla Roma per 23 milioni di euro. Era sbarcato invece nel 2014, con i giallorossi che lo parcheggiarono al Chievo Verona. Ha giocato poi pure nell’Empoli.