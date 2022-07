Mertens alla Salernitana, il dirigente si espone: l’annuncio in diretta

Si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale Dries Mertens possa firmare con la Salernitana. Il legale del club commenta tale possibilità.

Il Napoli ha abbondantemente chiarito che il rapporto professionale con il belga Mertens si è interrotto, poiché le parti non hanno trovato l’accordo per estendere l’avventura dell’attaccante in azzurro. Il club attraverso i propri canali social ha pubblicato diversi post per salutare un giocatore che ha riscritto la storia della squadra a suon di reti ed è stato indubbiamente il personaggio contemporaneo che maggiormente ha legato con l’ambiente partenopeo.

Tuttavia, se il Napoli in qualche modo ha trovato già la sua prossima dimensione, il belga continua a comprendere come proseguire la carriera da calciatore. Mentre si rilassa in vacanza, Mertens prende in considerazione insieme al suo entourage varie opportunità e l’ultima arriva a poco km da Napoli.

Il giocatore, infatti, piace molto alla Salernitana di Iervolino, che starebbe pensando al colpaccio. Un campione così sarebbe un grande salto in avanti per i granata, al secondo anno consecutivo in Serie A, e al contempo Mertens potrebbe proseguire la sua vita all’ombra del Vesuvio con la famiglia.

Mertens-Salernitana, il legale dei granata: “Ha prospettive diverse”

A ridimensionare gli entusiasmi è stato però Francesco Fimmanò, legale della Salernitana, intervenuto in diretta a ‘TVPlay-CM.it’, chiarendo che in realtà le prospettive del calciatore non sembrano combaciare con i piani che la Salernitana ha in mente. Il profilo è chiaramente molto appetibile, ma pare che non ci sia stato lo stesso riscontro da parte di Mertens. D’altronde, tra i tanti fattori, non è un mistero che il belga difficilmente indosserebbe una casacca diversa rispetto a quella azzurra in Serie A.

“Mertens è interessante per noi, ma il calciatore ha altre prospettive, come giocare all’estero. Non so se possa andare alla Lazio da Sarri, ma non credo che resti in Italia. Lui voleva restare a Napoli, questo si sa. Oggi la Salernitana sconta il fatto di essersi salvata all’ultima giornata, lo stesso discorso di Mertens vale per Cavani. Il club vuole porre le basi per una formazione che abbia la doppia funzionalità di puntare sui giovani e farli crescere al fianco di calciatori con tanta esperienza nel campionato di massima serie”, ha quindi dichiarato Fimmanò.