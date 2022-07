Petagna al Monza, ecco quando si chiuderà l’affare: il Napoli attende

Il Monza punta tutto su Andrea Petagna, ma mancano ancora un paio di incastri per la chiusura totale dell’affare col Napoli: l’indiscrezione di SerieANews.com

Guai a chiamarla semplicemente neopromossa. Il Monza di Berlusconi e Galliani fa sul serio e il mercato per questa prima (e storica) stagione in Serie A ne è l’esempio. Mercato dei brianzoli che non si completa certo qui, nell’attesa e speranza di regalare una punta di diamante a mister Stroppa.

Punta di diamante che risponde al nome e cognome di Andrea Petagna. Il classe 1995 è in uscita dal Napoli ed è uno dei principali pallini dell’AD Galliani. Strapparlo agli azzurri non sarà semplice, ma l’ottimismo in casa biancorossa di certo non manca.

Quello che sta mancando, al momento, sono gli incastri giusti. Ecco cosa manca al Monza per poter chiudere l’affare col Napoli per Andrea Petagna.

Petagna al Monza, ecco cosa manca per chiudere col Napoli: i dettagli di SerieANews.com

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, l’affare tra i biancorossi e gli azzurri per il centravanti scuola Milan risulta momentaneamente in stand-by. I contatti vanno avanti (seppur a rilento), ma il Monza attende di piazzare un altro paio di cessioni prima di affondare definitivamente e chiudere il colpo per Petagna.

Ieri ha salutato Mancuso (ceduto al Como), a breve sarà il turno di Mazzitelli (che ha tante richieste in Serie B). Dopo la cessione dell’ex Sassuolo, Galliani avrà semaforo verde per accelerare e stringere per l’arrivo di Petagna.

L’ex plenipotenziario rossonero proverà a limare ulteriormente quei 15-18 milioni di euro richiesti dal Napoli, ma l’intenzione dei brianzoli è chiara: regalare a Stroppa l’attaccante ex Spal entro la prima giornata di campionato. Attenzione, dunque, a quello che succede in casa Monza: l’effetto domino è pronto a prendere il via.