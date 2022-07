Inter, salti di gioia per i tifosi: la rivelazione è una manna dal cielo

Inter, la mattinata si apre con una notizia che fa esultare i tifosi: la decisione del presidente scatena la gioia dei supporters nerazzurri.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo il grande ritorno di Romelu Lukaku, la piazza si è nuovamente infiammata. La voglia di rivalsa dopo lo scudetto sfumato in extremis nell’ultimo campionato è tanta. Per questo motivo è presumibile che la lotta con i cugini del Milan di Stefano Pioli proseguirà inesorabile anche nel prossimo campionato, oramai alle porte.

Oltre al colpo relativo a Big Rom, la società nerazzurra ha condito la campagna acquisti con altri colpi che hanno entusiasmato la piazza, nonostante siano falliti gli assalti a Paulo Dybala e Gleison Bremer, finiti rispettivamente alla Roma ed alla Juventus.

Inter, Zhang non cede il club

Un’altra buona notizia, che stavolta ha nulla a che vedere col calciomercato estivo, la riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Secondo la rosea, il presidente nerazzurro Steven Zhang non ha intenzione di cedere il club.

Una notizia che fa gioire la tifoseria tutta, tornata alla vittoria del tricolore lo scorso anno sotto la guida tecnica di mister Antonio Conte. Ciò, ovviamente, non significa che Zhang resterò a vita a Milano, ma è un chiaro segnale che il manager della società lombarda ha intenzione di proseguire col progetto nerazzurro non sul breve, ma sul medio-lungo termine.