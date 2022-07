Inter, Inzaghi ha un altro problema da risolvere: torna in Italia

Inter, Romelu Lukaku non è l’unico calciatore a tornare in nerazzurro. C’è anche una patata bollente che arriva dal Brasile: le ultime.

L’Inter di Simone Inzaghi continua a lavorare per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione di Serie A. Il club nerazzurro, tra le altre cose, sarà impegnato anche in Champions League. Per questo motivo i lombardi sono decisi a non sfigurare ed a risultare combattivi su tutti i fronti.

L’obiettivo è puntare ai vertici della classifica del campionato italiano e provare l’assalto al tricolore, sfumato nell’ultima stagione quasi in extremis e vinto dai cugini del Milan di Stefano Pioli.

Inter, il portiere Brazao torna in Italia

Oltre ai super colpi delle scorse settimane, l’Inter ritrova soprattutto Romelu Lukaku, centravanti finito al Chelsea nell’ultima stagione. Big Rom è pronto a riprendersi Milano, al fianco di Lautaro Martinez. Non è l’unico, però, ad aver fatto ritorno in nerazzurro.

Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, i nerazzurri ritrovano anche il portiere Gabriel Brazao. Dopo l’ultima stagione in prestito al Cruzeiro, dove il giocatore ha rimediato la rottura del menisco del ginocchio destro, Brazao torna in Italia. L’estremo difensore, però, non scende in campo da ben cinque mesi a causa del grave infortunio rimediato in Brasile. Proprio i nerazzurri, adesso, dovranno occuparsi del suo percorso riabilitativo.