Calciomercato Juventus, ostacolo improvviso: Allegri gelato

Massimiliano Allegri sta incontrando grosse difficoltà ad avere alla Juventus il giocatore prescelto per completare l’organico bianconero

La società sta assecondando le richieste di Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero ha ricevuto diversi rinforzi in vista del campionato ormai alle porte. L’intenzione è quella di partire subito forte, considerato anche il fatto che l’interruzione per il Mondiale comporterà un gran numero di partite già fino a novembre. Dunque, alla luce di ciò il tecnico vuole chiudere il prima possibile pure il capitolo attaccante.

I bianconeri cercano un giocatore di scorta, che possa sobbarcarsi il ruolo di vice Dusan Vlahovic oppure, all’occorrenza, giocare con lo stesso numero nove serbo. Per Allegri però le ultime news non sono incoraggianti. La pista prediletta potrebbe non essere quella in grado di portare all’altra uscita del labirinto.

Calciomercato Juventus: si complica il ritorno di Alvaro Morata, l’Atletico Madrid fa muro

Alvaro Morata è il calciatore preferito da Massimiliano Allegri per completare le caselle di punta centrale. Lo spagnolo ha legato il suo nome alla Juventus in più di una ripresa. L’Alvaro Morata 3.0 però potrebbe non esserci. Almeno per il momento, infatti, l’Atletico Madrid sembra fare muro.

Secondo il giornalista di ‘Sky Sport’ Marco Demicheli, i ‘colchoneros’ non sono disposti a cedere l’attaccante madrileno per 15-20 milioni di euro. Questo complica e non poco la trattativa per un suo ritorno.

Morata ha vestito la maglia della Juventus in 185 occasioni, realizzando 59 reti. La seconda esperienza del calciatore della nazionale spagnola in bianconera è stata benedetta da Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano, che lo aveva avuto come compagno di squadra in occasione della sua prima parentesi, lo aveva richiesto al presidente Andrea Agnelli. Al termine del prestito biennale però il giocatore è tornato all’Atletico con cui ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2024. Questo nuovo ostacolo rischia di far saltare per aria i piani di Allegri.