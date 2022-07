Visite mediche e firma: calciomercato Milan, l’annuncio arriva domani

Milan, affare concluso: il calciatore ha già iniziato le visite mediche. Per l’annuncio ufficiale, però, bisogna aspettare domani.

Il Milan di Stefano Pioli ha fatto partire il disperato assalto a Charles De Ketelaere. Il club rossonero è al lavoro per portare a Milano il calciatore di proprietà del Club Brugge. In ottica entrata, l’operazione relativa al belga è la più avviata. L’affare, da circa 35 milioni di euro, potrebbe concludersi entro stasera od al massimo domani.

In ottica uscita, invece, Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per piazzare i calciatori considerati ‘esuberi’ dal tecnico Pioli. Tra questi c’è anche Daniel Maldini, figlio d’arte del dirigente rossonero. Sulle sue tracce, nelle ultime settimane, si sono fiondati Hellas Verona e Spezia.

Calciomercato Milan, visite mediche per Maldini con lo Spezia

Daniel Maldini è pronto a dire addio al Milan. Il calciatore rossonero, già nella giornata di ieri, ha salutato i compagni di spogliatoio per partire. Direzione Liguria, dove ad attenderlo c’è lo Spezia di Thiago Motta che ha avuto la meglio sulla società veronese.

Il calciatore, come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’ è pronto a legarsi al club ligure in prestito secco per la prossima stagione. Già è iniziato, infatti, l’iter relativo alle visite mediche ed agli esami clinici di routine. Proprio in questo momento il calciatore sta svolgendo gli esami con lo Spezia. La firma sul contratto, però, arriverà solamente nella giornata di domani. Il motivo? Questa sera i bianconeri sono impegnati nella gara amichevole contro il Padova.