Calciomercato Milan, salti di gioia per Pioli: la fumata bianca arriva stasera

Milan, entro stasera od al massimo domani, mister Stefano Pioli potrà abbracciare il nuovo acquisto per la sua formazione: le ultime.

Il Milan di Stefano Pioli è alla ricerca della giusta occasione di calciomercato per provare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La lista dei desideri di Paolo Maldini e Frederic Massara ha dovuto fare i conti con il passaggio di proprietà che ha portato meno liquidità rispetto alle aspettative.

Per questo motivo, il club rossonero ha spostato tutte le proprie energie su Charles De Ketelaere. Il calciatore del Club Brugge è finito nei radar della società lombarda da diverse settimane. Dopo il muro alzato per la cessione del calciatore belga, ora la società che ne detiene il cartellino sembra essere pronta ad accettare la proposta del Milan.

Calciomercato Milan, fumata bianca in arrivo per De Ketelaere

Charles De Ketelaere sembra essere sempre più vicino al Milan di Stefano Pioli. L’allenatore dei rossoneri è pronto ad abbracciare quello che sarà un nuovo calciatore della sua rosa. Il portale ‘Gazzetta.it’ riferisce importanti novità sulla lunga trattativa tra il Milan ed il Club Brugge.

Secondo i colleghi, ci sarebbero stati importantissimi passi in avanti dopo l’ultima offerta del Milan per il cartellino di De Ketelaere. Il club belga non ha ancora risposto in via ufficiale, ma cresce l’ottimismo. Non a caso, infatti, la fumata bianca potrebbe arrivare già nella serata di oggi od al massimo domani. L’affare è destinato a chiudersi sulla base di una offerta da 31 milioni di euro più 4 di bonus.