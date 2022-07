Barak-Verona, che rebus: il Napoli resiste, ma attenzione al colpo di scena

Il futuro di Barak resta un rebus in casa Verona. Il Napoli resiste, ma attenzione al possibile colpo di scena: i dettagli di SerieANews.com

Da quando è a Verona è rinato. Adesso il nome di Barak piace ai top club italiani, che guardano al ceco come una risposta low-cost ai grandi centrocampisti in giro per l’Europa. Il Verona sa bene che è difficile trattenerlo, ma l’incognita resta dietro l’angolo.

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, il futuro di Barak resta un vero e proprio rebus per gli scaligeri. Ad oggi, la squadra più interessata al ceco risulta essere il Napoli, anche se gli azzurri sono costretti a restare sullo sfondo. Senza una cessione di Zielinski o di Fabian Ruiz, Giuntoli e soci hanno le mani legate in quella posizione di campo.

Trattenerlo in casa gialloblù, tuttavia, sarebbe ancora più difficile. Proprio come Simeone, Barak risulta ormai deciso a voler compiere il grande salto quest’estate. Fonti vicine al calciatore ci rivelano: se il Napoli (o chi altro interessato) non dovesse affondare nelle prossime settimane, il nome di Barak potrebbe tornare utile a qualche altro top club italiano, come occasione last-minute di mercato. Che torni il Milan come possibile interessata? Al mese di agosto l’ardua sentenza.