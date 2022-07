Calciomercato Torino, furia Juric: la decisione del club

Tensione alle stelle in casa Torino: il tecnico Ivan Juric non è più tranquillo e la società prende una posizione netta per ripristinare gli equilibri.

Non è facile l’estate granata. Il tecnico Juric si aspettava maggiore apporto dalla sessione di calciomercato e invece la squadra non risulta essere stata puntellata a sufficienza. Alle mancate entrate sono corrisposti altisonanti addii: il perno della difesa, Wilfried Bremer, è stato ceduto ai rivali della Juventus, mentre non c’è stato verso di trattenere ancora il centravanti Andrea Belotti, in attesa di sistemazione e con il desiderio di restare in Serie A.

Al momento il Torino è in ritiro in Austria, ma la preparazione estiva non sta andando a livello psicologico come Juric prospettava. Non c’è materiale tecnico nuovo sul quale lavorare e l’allenatore attende con ansia rinforzi senza ottenere riscontri da parte della società.

A far traboccare il vaso è stata la goccia Armand Laurienté, trequartista francese del Lorient sul quale il Torino aveva deciso di puntare con fermezza per rinforzare il reparto offensivo.

Torino, Juric è una furia: Vagnati irromperà nel ritiro granata

Il 23enne Laurienté sta praticamente vivendo da separato in casa con il proprio club, ma ciò non sta comunque favorendo il Torino nella trattativa. Anzi, il presidente del Lorient, Loic Ferry, ha praticamente sbeffeggiato Urbano Cairo sui social, rispondendo a un tifoso granata: “Laurienté è davvero un gran giocatore. Forse ci sarebbero più possibilità se dicessi ai proprietari del tuo club di fare ciò che serve, considerato che ci sono altri club interessati al nostro ragazzo”. In pratica, ha spronato il Toro a formulare un’offerta adeguata, ma nel modo meno elegante.

Secondo ‘Tuttosport’, un episodio simile ha soltanto accresciuto il malcontento e spazientito Juric, perciò la società ha deciso di mandare in ritiro il Ds Davide Vagnati per “placare Juric”. Il croato è del tutto insoddisfatto e non è un piacere avvertire che il club non possa fare passi decisivi in avanti.