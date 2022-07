Roma-Dybala, prima la festa e poi la doccia gelata: c’è l’ufficialità

La Roma continua a godersi la festa per l’arrivo di Paulo Dybala, ma occhio al comunicato ufficiale. In arrivo una doccia gelata per i giallorossi?

L’entusiasmo è alle stelle in casa Roma. E come non potrebbe? Prima la vittoria della Conference League, poi il mercato ad effetti speciali che ha regalato a Mourinho due big assoluti come Matic e Dybala. E con Tiago Pinto che, poi, continua a sondare altri tasselli di livello da aggiungere alla rosa.

Già, l’arrivo di Dybala. L’argentino ha incendiato letteralmente la Capitale giallorossa, ieri accorsa a Palazzo Fendi in zona Eur per acclamare il nuovo idolo dell’Olimpico. Canti, saluti, gioia incontenibile: eppure la festa per la Joya nasconde un’insidia.

Nel corso della festa tenutasi ieri per l’argentino, la diretta di Sky Sport ha ripreso e sottolineato diversi cori rivolti (non simpaticamente) alla tifoseria della Lazio. Un qualcosa che ha adirato la stessa società biancoceleste, intervenuta in prima persona.

Roma-Dybala, cori contro i tifosi della Lazio: Lotito scende in campo, il comunicato ufficiale

Così con una nota ufficiale, la Lazio di Lotito alza la voce contro la nota pay-tv: “Può succedere che, durante una diretta televisiva, finisca in onda un coro offensivo come quello riservato da alcuni tifosi romanisti alla Lazio durante la presentazione di Dybala – si legge nell’incipit – Non può invece succedere che a quel coro si dia evidenza con ironie da studio del tutto inappropriate”.

Di qui, i toni della S.S. Lazio si fanno più duri e mirano ad un obiettivo ben definito: “Ci aspettiamo da Sky e dalla diretta interessata, Sara Benci, le scuse ai tifosi della Lazio: se proprio non si riesce ad essere imparziali, come dimostrano diversi episodi negli anni, si può e si deve almeno avere rispetto per i tifosi e gli abbonati biancocelesti”.

Insomma, una piccola doccia fredda per Sky e per l’ambiente di casa Roma, ancora ebbra dell’arrivo di Dybala e desiderosa di goderselo quanto prima sul manto erboso dello stadio Olimpico.