Addio Lazio, è tutto vero: c’è l’ufficialita, i tifosi devono salutarlo

Annuncio ufficiale della Lazio, impegnata sul fronte del calciomercato: la notizia è stata appena comunicata.

Mentre s’impegna a cercare di mettere a disposizione di mister Sarri una formazione competitiva, la Lazio sfoltisce anche la rosa degli elementi che non sono considerati importanti/esuberi, di modo tale da avere più risorse e posizioni a disposizione per i nuovi acquisti.

A tal proposito, il club ha annunciato con un comunicato diffuso attraverso il proprio sito ufficiale di “aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodriguez Menendez Jonathan, sino al 30/06/23, a favore dello Sporting Gijon, affiliata alla Federazione spagnola”.

L’esterno Jony, quindi, torna in Spagna a casa, ad appena un anno dal passaggio alla Lazio, che in precedenza l’aveva ceduto in prestito all’Osasuna. Il 31enne cercherà di rilanciarsi ancora volta. L’ultima stagione è stata complicata da diversi k.o. muscolari, che hanno minato alla sua continuità.

Lazio, ufficiale Jony al Gijon: i dettagli

Il giocatore ha già svolto le visite mediche per lo Sporting Gijon ed è pronto ad unirsi al nuovo gruppo squadra e cercare di godere di maggiore competitività nella fase finale della sua carriera da attaccante professionista. I tifosi l’hanno congedato e nel frattempo osservano le mosse in entrata da parte del club di Lotito.

In arrivo dovrebbe esserci Provedel. Si attende che lo Spezia definisca l’affare Dragowski. Dopodiché bisognerà pensare anche al settore offensivo e in tal senso la dirigenza biancoceleste è a lavoro per Matias Vecino. L’uruguaiano potrebbe arrivare in rosa, dopo aver definito la cessione di Akpa Akpro. Per il ruolo di terzino sinistro, in auge ci sono i profili di Udogie ed Emerson Palmieri, che hanno valutazioni alte e quindi arriverebbero soltanto in caso di cessione di un big.