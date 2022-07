Calciomercato Lazio, addio inevitabile: Sarri saluta il centrocampista

Il centrocampista appare essere giunto al passo d’addio: Sarri è pronto a separarsi dal calciatore, il futuro potrebbe essere in Liga

Il calciomercato della Lazio passa anche attraverso le uscite. La formazione di Claudio Lotito sta cambiando pelle. Ora i biancocelesti si preparano a separarsi pure da un centrocampista. Maurizio Sarri è disposto a proseguire senza di lui pertanto la società biancoceleste sta cercando una soluzione.

Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero’, la soluzione al rompicapo potrebbe esserci il prossimo 6 agosto. Il giorno è stato già cerchiato in rosso sull’agenda laziale. Potrebbe essere infatti il giorno ‘x’ per dare il là all’operazione d’uscita. Il motivo è spiegato dal quotidiano romano.

Calciomercato Lazio, Escalante è in uscita: i biancocelesti lo proporranno al Valladolid

Secondo quanto riferito dal quotidiano romano, la Lazio proporrà Gonzalo Escalante al Real Valladolid. Il club di Ronaldo il Fenomeno giocherà in amichevole contro i biancocelesti il prossimo 6 agosto. Sarà un esame molto importante per la squadra di Maurizio Sarri, a pochi giorni dall’inizio del campionato.

I laziali lo proporranno al Valladolid, neopromosso in Liga dopo la retrocessione di un anno fa. I madrileni potrebbero quindi riportare il calciatore argentino in Spagna, Paese in cui dopo la parentesi al Catania si è messo in mostra con le maglie di Eibar e Alaves. In quest’ultima società ha giocato gli ultimi sei mesi della passata stagione. La Lazio, infatti, in quella circostanza lo aveva girato in prestito alla formazione di Vitoria.

Con i biancocelesti (con cui ha un contratto fino al 2024), Escalante ha giocato appena 34 partite in una stagione e mezza. Moltissime di queste poi le ha giocate subentrando a gara in corso. Il suo minutaggio supera appena i mille minuti di gioco. A riprova del fatto che non sia mai veramente entrato nei progetti della formazione capitolina.

A 29 anni pertanto dovrebbe tornare ancora una volta in Liga per rilanciare la sua carriera). Di recente, per lui, si è fatta avanti pure la Sampdoria.