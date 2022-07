Napoli, Lo Celso ha una priorità: il punto sull’argentino

L’argentino Giovani Lo Celso è stato accostato al Napoli in caso di partenza di Piotr Zielinski, ma al momento la priorità del centrocampista è il ritorno al Villarreal.

Ventisei anni ma già esperienza in club di altissimo spessore. Partito nel 2017 dal Rosario Central verso l’Europa, Giovani Lo Celso è approdato prima al PSG. Poi è stato al Betis prima di firmare un contratto col Tottenham fino al 2025. Gli inglesi però durante l’ultima stagione l’hanno ceduto in prestito ancora in Liga, al Villarreal, dove il centrocampista dalle spiccate doti offensive si è ben distinto, giustificando il suo valore.

La Fiorentina l’ha adocchiato da inizio mercato, ma il club italiano che più seriamente potrebbe farsi avanti per l’argentino sarebbe il Napoli. La società di De Laurentiis, infatti, si trova in una situazione in parte inattesa. Quando mancano poche settimane all’inizio della nuova stagione sportiva: il West Ham potrebbe soffiargli Piotr Zielinski con un’offerta irrinunciabile di circa 30 milioni di euro.

Una cessione di tale valore porterebbe gli azzurri a dover intervenire con urgenza con un nuovo acquisto e mettere a disposizione di Luciano Spalletti quanto di meglio possa esserci. In questo scenario appare Giovani Lo Celso.

Il futuro di Lo Celso tra Tottenham, Villarreal e Napoli

Ad oggi non esiste una trattativa in essere col Napoli, che si è mosso esclusivamente con sondaggi per comprendere la situazione del giocatore. La valutazione che ne fa il Tottenham si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro, liquidità che il Napoli avrebbe qualora cedesse Zielinski. Un nodo da considerare sarebbe invece relativo all’ingaggio, che supera i 4 milioni di euro a stagione. Non l’ideale per una società come quella azzurra votata al ridimensionamento degli stipendi. Tuttavia, l’ostacolo che esiste al momento è anche un altro: la priorità di Lo Celso è tornare al Villarreal.

Secondo informazioni raccolte in esclusiva da Serieanews.com, il giocatore intende aspettare quanto tempo sarà necessario, affinché il Villarreal abbia la possibilità economica di riportarlo insieme squadra. Gli spagnoli, infatti, hanno bisogno di cedere almeno una delle pedine di maggiore valore presenti in rosa, ovvero Pau, Danjuma, Estupiñan, Alcácer, prima di potersi presentare a negoziare con gli inglesi. Senza cedere, il Villarreal non può acquistare. L’idea sarebbe quella di procedere per step e poi proporre al Tottenham un prestito con opzione od obbligo di riscatto per la prossima stagione. In questo momento di stasi potrebbe sicuramente inserirsi il Napoli, ma ciò non è ancora accaduto e Lo Celso darà tempo e priorità al Sottomarino giallo.