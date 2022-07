FIGC, l’annuncio spiazza tutti: arriva la richiesta al Governo

Dopo la grandissima delusione per la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, per l’Italia è arrivato un annuncio importante.

La vittoria dell’Europeo dell’anno scorso da parte dell’Italia di Roberto Mancini sembrava un piccolo iniziale di ripresa del nostro movimento, ma la stessa Nazionale ha poi fallito la seconda qualificazione consecutiva ai Mondiali. Gli azzurri, infatti, sono letteralmente crollati nei play-off contro la modestissima Macedonia del Nord.

I risultati dei club non sono di certo confortanti, anche se la Roma è riuscita a vincere la Conference League. Erano ben 12 anni anni che una squadra italiana, e sempre con José Mourinho come allenatore, non portava a casa una competizione Uefa, ovvero dalla vittoria nel 2010 della Champions League da parte proprio dell’Inter del portoghese.

Il nostro movimento è sicuramente gravato da tantissimi problemi che ormai persistono da più di 20 anni. A peggiorare la situazione dei nostri club è arrivata anche la pandemia che per un anno e mezzo ha tagliato quasi del tutto i ricavi fissi (botteghino e merchandising). Gabriel Gravina è consapevole che il nostro calcio ha bisogno di una svolta, tantoché ha fatto una richiesta al Governo.

Italia, l’annuncio di Gravina: “Ho scritto al Governo per ospitare Euro 2032”

Il presidente della FIGC, infatti, nel corso del Consiglio Federale tenutosi in giornata, ha annunciato di aver mandato una mail a Mario Draghi per candidare l’Italia all’organizzazione dell’Europeo del 2032: “Il 26 Luglio ho informato il Governo per chiedere un provvedimento, come quanto richiesto dalla Uefa, per presentare un dossier in vista della scadenza del prossimo 16 novembre”.

Gravina ha poi terminato il suo intervento: “Serve un impegno da parte del Governo, con una dichiarazione di interesse pubblico. Inoltre, servirà anche l’assiduità delle amministrazioni locali”. Per il calcio italiano, effettivamente, sarebbe una manna dal cielo organizzare gli Europei, viste le condizioni terribili degli stadi in giro nel Bel Paese.