Addio Milan, ora è sicuro: c’è l’ufficialità, i tifosi devono salutarlo

Sono ore calde per il calciomercato del Milan. Il club campione d’Italia è molto attivo sia in entrata che nel mercato in uscita.

Dopo aver vinto il titolo di campioni d’Italia il Milan di Stefano Pioli ha l’obiettivo quest’anno di ripetersi e magari provare a vincere anche a livello europeo. Il club rossonero è stato protagonista di un’annata straordinaria e ora la dirigenza è al lavoro per accontentare al meglio le richieste del proprio tecnico.

Nelle ultime ore il Milan ha finalmente trovato l’accordo per l’arrivo di Charles De Ketelaere, stellina belga inseguita da diverse settimane. La dirigenza rossonera ha convinto quella del Club Bruges investendo una grande cifra sul talento belga, ben 36 milioni di euro.

Non solo questa operazione perchè la società lavora sia in entrata che in uscita e l’obiettivo è regalare una rosa bilanciata ed adeguata a tutte le competizioni che la squadra dovrà affrontare. Il Milan ha poco fa annunciato anche un’operazione in uscita, ovvero la cessione in prestito temporaneo di Daniel Maldini.

Milan, l’annuncio della cessione di Daniel Maldini

Il giovane figlio d’arte si trasferisce in prestito allo Spezia, un club molto importante per lui. Maldini infatti ha siglato la sua prima e unica rete in Serie A proprio al club ligure, una rete fondamentale per il club rossonero. Ecco a riguardo il comunicato del Milan sulla cessione del giovane trequartista:

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini allo Spezia Calcio. Il Club augura a Daniel le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva”. Finisce temporaneamente quindi l’avventura di Maldini nel club rossonero e sarà proprio il giovane calciatore a dover dimostrare il proprio valore in un altro club di Serie A.