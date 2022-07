Juve, Pogba ko: spunta un’alternativa a sorpresa, servono 35 milioni

Dopo l’infortunio di Paul Pogba, la Juve è alla ricerca di un giocatore che possa essere un’ideale alternativa. Occhi puntati sul Napoli.

La notizia dell’infortunio di Paul Pogba ha ovviamente mandano in tilt il mondo Juventus. Dopo aver atteso tanto tempo per il suo ritorno a Torino, il centrocampista francese si è infortunato in questa fase di ritiro. Intervento al menisco e tempi lunghi per rientrare in campo. Ecco perchè la Vecchia Signora, ad oggi, è costretta a tornare sul mercato proprio per non lasciare Massimiliano Allegri con un buco evidente in un punto nevralgico del campo.

E cosi si tornerà a fare nomi, da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato. Certo, la Juve dovrà capire dove poter prendere un giocatore di assoluto livello senza, però, andare a spendere una cifra importante e che possa pesare troppo sulle casse del club. Mettere mani su un giocatore che magari possa anche convivere con Pogba una volta che il francese tornerà dall’infortunio.

Juve, ecco l’alternativa a Pogba: occhi puntati su Fabiàn Ruiz

In queste ore si fa un gran parlare di quella che potrebbe essere la mosse della Juventus per ottemperare all’infortunio di Pogba. Come riportato questa mattina da ‘La Repubblica’, la Juventus avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz. Del giocatore spagnolo in casa Napoli si è parlato anche di cessione in queste settimane. Il club di De Laurentiis, ovviamente, lascerebbe partire l’ex Betis soltanto con un’offerta importante e che rispecchi il valore del talento spagnolo.

La Juve – si legge – ha per il momento fatto un sondaggio esplorativo. Anche West Ham e Newcastle si sono interessate al giocatore con delle offerte che, però, sono state rispedite al mittente. De Laurentiis, ad oggi, chiede 35 milioni di euro per lasciar parrei Fabiàn.