Calciomercato Torino, svolta sul mercato: assalto all’attaccante

Il Torino di Ivan Juric può mettere le mani su un nuovo tassello per rinforzare il reparto offensivo: c’è già l’offerta del club di Cairo

Negli occhi di tutti è ancora tangibile la lite furibonda tra Ivan Juric e Davide Vagnati, i granata però dopo aver minimizzato quanto accaduto e ripreso dal video di una mano ignota, stanno ricercando la compattezza attraverso il calciomercato. Quel calciomercato che ha portato evidentemente grandi tensioni in seno al club di Urbano Cairo.



La formazione torinese tuttavia può completare il secondo colpo nello spazio di poche ore. Dopo aver chiuso l’operazione Valentino Lazaro, che arriverà in prestito dall’Inter, il Toro cerca l’affondo per un altro calciatore presente in Serie A.



Calciomercato Torino, offerta al Bologna per Riccardo Orsolini: l’esterno è il giocatore scelto per fare felice Ivan Juric



Il Torino deve rinforzare la rosa e per farlo sta muovendo altri passi concreti per l’acquisto di una nuova pedina. Come riferito da ‘gianlucadimarzio.com’, i granata hanno presentato un’offerta di 9 milioni di euro al Bologna per Riccardo Orsolini. Il calciatore di Ascoli è il giocatore individuato dalla società per offrire una soluzione in più nel reparto avanzato, orfano di Brekalo, rientrato al Wolfsburg.



Orsolini potrebbe quindi essere il nuovo regalo per Ivan Juric, utile a ritrovare quell’unione di intenti che è sembrata scricchiolare, almeno a giudicare dalle immagini che hanno fatto il giro del web. L’esterno offensivo già a gennaio scorso è stato dato in predicato di partire. In quel caso per lui aveva dimostrato interesse il Siviglia, che poi ha preferito puntare su Jesus Corona e Anthony Martial per il parco offensivo di Lopetegui.

Orsolini nella passata stagione ha siglato sette reti tra campionato e Coppa Italia. Il calciatore ha totalizzato circa 1800’. Non sempre infatti è partito dal primo minuto. Ha un contratto con la società felsinea fino al 2024.