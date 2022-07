Rescissione e colpo di scena: Spezia, ora l’addio è ufficiale

L’addio che era già nell’aria da diverso tempo adesso è ufficiale: dallo Spezia è arrivato il comunicato, attuato il diritto di rescissione.

Dopo questa ultima informazione, tuttavia, il club ha comunicato con una nota ufficiale anche che Leo Sena non è più un suo giocatore. Il brasiliano, di comune accordo con la società, ha deciso di rescindere il proprio contratto.

Calciomercato Spezia, Leo Sena dice addio con una risoluzione contrattuale: c’è il comunicato ufficiale

È quindi terminata l’avventura di Leo Sena tra le file dello Spezia. A far sapere della risoluzione consensuale firmata è stato lo stesso club, tramite un comunicato ufficiale. Il brasiliano classe 1995 era arrivato in Serie A, e in Liguria, nel 2020. E aveva sottoscritto con il club un contratto fino al 2024. Nonostante tutto, però, il mediano ha firmato quest’oggi la risoluzione di quest’ultimo.

“Lo Spezia Calcio – si legge nella nota ufficiale – rende noto di aver trovato l’accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava il centrocampista classe ’95, Leo Sena, al club di via Melara. A Leo Sena i migliori auguri per il futuro. Affinché sia denso di soddisfazioni, sportive e non”.