Sospiro di sollievo Spezia, è arrivata la notizia che il club attendeva con ansia

Sospiro di sollievo in casa Spezia, è arrivata la notizia che il club aspettava: nessun infortunio serio per il giocatore, ecco cos’è successo.

Lo Spezia, dopo l’ultima stagione condotta in Serie A conclusa con una salvezza rocambolesca, pensa ai prossimi impegni da dover affrontare. Luca Gotti intraprende con il club una nuova avventura e adesso la notizia che si stava aspettando con ansia è arrivata a rassicurare gli animi. Ecco cos’è successo.

Luca Gotti e l’intero club hanno vissuto momenti di apprensione dopo lo stop di Daniele Verde. L’attaccante è stato, nel corso della passata stagione, fondamentale tra le file dello Spezia e adesso un suo infortunio più serio sarebbe risultato un grande problema per il gruppo ligure.

Ora però l’annuncio ha rassicurato l’intero ambiente: per il giocatore non si tratterebbe di nulla di grave. Lo stop, arrivato nell’amichevole contro il Padova lo scorso mercoledì sera, non dovrebbe essere altro che un’infiammazione da poter smaltire in breve tempo. Ecco qual è al momento la situazione.

Spezia, sospiro di sollievo per le condizioni di Verde: nessun infortunio serio, si tratta di un’infiammazione

Lo Spezia, dopo poco più di un quarto d’ora lo scorso mercoledì sera, ha visto uscire Daniele Verde dolorante dal campo di gioco in amichevole contro il Padova. L’attaccante ha fatto rimanere Luca Gotti con il fiato sospeso, dal momento che la prossima stagione da affrontare in Serie A si avvicina a grandi falcate.

Secondo quanto annunciato da ‘La Nazione’, tuttavia, è arrivata la notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla squadra. Per Verde, infatti, si tratterebbe solamente di un’infiammazione che può essere smaltita in poco tempo. L’attaccante non ha rimediato un infortunio più serio e può essere presente per l’inizio della stagione 2022/23 del campionato italiano di massima serie.