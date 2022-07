Non solo Scamacca: Italia, un altro bomber di Mancini lascia la Serie A

L’Italia e la Serie A perdono attaccanti: gli azzurri più offensivi preferiscono l’estero, Mancini osserva la situazione.

Non solamente Gianluca Scamacca, ma anche altri attaccanti azzurri stanno lasciando progressivamente la Serie A e l’Italia. I giocatori più offensivi iniziano a preferire le destinazioni estere. La situazione non agevola il lavoro di Roberto Mancini. Adesso anche un altro profilo si appresta, quindi, a lasciare il campionato italiano di massima serie.

Negli ultimi mesi hanno progressivamente detto addio alla Serie A: Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi, Domenico Criscito e Gianluca Scamacca. A questa lista si va ad aggiungere adesso un altro nome. Quello di Andrea Belotti.

L’attaccante è rimasto svincolato, dal momento che il suo contratto con il Torino è scaduto lo scorso 30 giugno. Ivan Juric avrebbe voluto tenerlo con sé in vista dei prossimi impegni, eppure l’addio al campionato italiano di massima serie appare sempre più sicuro. Ecco le ultime sulla sua situazione di mercato.

Calciomercato, Belotti si prepara a lasciare la Serie A mentre Mancini osserva: Gattuso lo vuole al Valencia, contatti avviati

Secondo quanto riferito da ‘Marca’, quindi, il futuro di Andrea Belotti sembrerebbe essere proiettato verso la Spagna. Da LaLiga spagnola, infatti, lo chiama Gennaro Gattuso che lo vorrebbe fortemente al Valencia. L’allenatore italiano conosce le caratteristiche del Gallo e vorrebbe sfruttarle a pieno.

Sempre stando a ‘Marca’, tra il club e l’entourage del giocatore sarebbero già stati avviati i contatti. Stavolta, visto che in passato il tecnico ha dimostrato di avere un forte interesse per lui, la speranza è quella di riuscire effettivamente ad ottenere le sue prestazioni calcistiche. Anche Belotti, perciò, si appresta a dare il suo addio alla Serie A. E Ivan Juric sta vedendo svanire la possibilità di poterlo trattenere in granata.