Ronaldo, ora è tutto vero: l’annuncio ufficiale spiazza i tifosi

Una notizia imprevista per il Manchester United. L’annuncio su Cristiano Ronaldo spiazza i tifosi dei Red Devils.

Quella di Cristiano Ronaldo al Manchester United rischia di diventare una delle telenovela del mercato. Il calciatore portoghese, stando alle innumerevoli voci di mercato, sarebbe pronto a lasciare l’Old Trafford.

Il motivo principale, secondo i rumors, risiede nel fatto che Cristiano Ronaldo avrebbe intenzione di giocare la prossima Champions League. Purtroppo però il Manchester United la scorsa stagione non è rientrato tra le quattro qualificate e quindi o Ronaldo accetta di non disputare la coppa dalle grandi orecchie oppure dovrà lasciare lo United.

Una scelta che, al momento, ha riscontrato diverse critiche sia da parte dei tifosi che degli addetti ai lavori. Da un lato Ronaldo, come nel caso dei tifosi dell’Atletico Madrid, non ha trovato un pubblico disposto ad accoglierlo a braccia aperte. Dall’altro sono piovute parecchie critiche sul suo comportamento, fino anche ad accuse sul suo scarso attaccamento ai club in cui ha giocato e all’ossessione per i record personali e i trofei.

Ronaldo pronto a scendere di nuovo in campo con la maglia dello United

Il fuoriclasse portoghese resta ancora in bilico, anche se nelle ultime ore, è stato lo stesso CR7 a confermare il fatto che nei prossimi giorni scenderà nuovamente in campo con la maglia rossa dello United. L’occasione è l’amichevole di domenica contro il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid.

Ad un post apparso su di una sua fanpage su Instagram, che dava la notizia della sua assenza tra i convocati, è stato lo stesso Ronaldo a ribaltare la notizia con un commento che ha immediatamente fatto il pieno di like e risposte. “Domenica il Re gioca!” ha semplicemente dichiarato CR7 rispondendo al post. Una risposta che, in attesa di capire quale sarà il suo futuro, è abbastanza chiara ed eloquente.