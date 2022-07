Cristiano Ronaldo, doccia gelata per il portoghese: la sentenza è durissima

Non c’è pace per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, oltre ai problemi per l’addio allo United deve far fronte anche a questa sentenza.

La seconda esperienza inglese con la maglia del Manchester United non sta andando nel migliore dei modo per Cristiano Ronaldo. Nonostante prestazioni personali comunque buone, i risultati di squadra scarseggiano.

I Red Devils, nonostante l’apporto del portoghese, capace di andare in gol ben 18 volte la scorsa stagione, non sono infatti riusciti a qualificarsi alla Champions League. Un grande problema per Ronaldo che, ormai nella parte finale della sua carriera, vorrebbe evitare di perdere un’edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Per questo CR7 è pronto a lasciare lo United. Una delle prime ipotesi era di un trasferimento all’Atletico Madrid, ma mentre la dirigenza nicchia, i tifosi dei Colchoneros hanno fatto capire che Ronaldo, visto anche il suo passato al Real, non è il benvenuto. C’è poi la suggestione Napoli oppure il ritorno a casa, allo Sporting Lisbona. Di certo, rumors che non fanno piacere ai tifosi dello United, ma anche a tantissimi commentatori, come Gaby Agbonlahor. L’ex attaccante dell’Aston Villa infatti ci è andato giù pesante nei confronti del portoghese.

Ronaldo, le dure critiche per il suo comportamento: “Sarebbe anche capace di…”

Tutta questa smania di lasciare il Manchester United pur di giocare la prossima Champions League ha generato grosse critiche. Ai microfoni di Talk Sport l’ex attaccante dell’Aston Villa Gabby Agbonlahor ci è andato giù pesante: “Pur di ottenere altri record individuali andrebbe ovunque.”

“Sarebbe persino capace di andare al Liverpool, acerrima rivale del Manchester United.” tuona Agbonlahor. “Pur di giocare la prossima Champions League, fare qualche altro record personale e alzare un trofeo sarebbe disposto a tutto. Non penso che provi lealtà nei confronti del Manchester United, del Real Madrid o della Juventus.”