Donnarumma spiazzato: l’annuncio in diretta avviene davanti ai suoi occhi

Insolito siparietto che avviene davanti agli occhi di Donnarumma. La dichiarazione è di quelle che lasciano senza parole.

La stagione che sta per iniziare si appresta ad essere, per Gianluigi Donnarumma, quella della definitiva consacrazione al PSG. Dopo un anno vissuto in alternanza con Keylor Navas, il nuovo tecnico dei parigini ha deciso di puntare tutto sul portiere italiano.

Il numero uno della nazionale sta vivendo questa preparazione con molto impegno, non rinunciando però a qualche momento di relax. Come nel pomeriggio di oggi quando, prima di imbarcarsi sul volo per Tel Aviv dove il PSG affronterà il Nantes per la finale di Supercoppa di Francia, Donnarumma ha avuto il tempo di partecipare ad una diretta Instagram dell’ex compagno di squadra al Milan Zlatan Ibrahimovic.

Ibra, dal canto suo, è alla prese con il recupero dall’infortunio. Durante la riabilitazione sta però utilizzando parte del tempo libero per cementare il rapporto con i suoi tifosi anche attraversi i social. Con la consueta ironia e la sconfinata autostima, Ibra ha oggi deliziato i followers rendendo partecipe anche Donnarumma di un siparietto sul suo ritiro.

Ibra in live con Donnarumma: “Ritiro? Se succede il calcio muore”

Ad una domanda di un suo followers su quando avesse intenzione di ritirarsi, Ibrahimovic ha risposto, in pieno stile Zlatan. “Se mi ritiro il calcio muore.” ha esagerato lo svedese, prima di inscenare un siparietto con Donnarumma collegato dall’altra parte dello schermo.

I due si sono scambiati qualche secondo di battute, con Zlatan che ha rimproverato l’ex compagno di essere troppo rigido davanti allo schermo. “Non essere così rigido.” ha scherzato Ibra. “Qui non ci sono i miei followers, ci sono i miei belivers.” Battuta che Donnarumma ha accolto con un sorriso prima di dover staccare vista che il suo volo per Tel Aviv era in partenza.