“C’è frustrazione…”: colpo di scena Donnarumma, decisione definitiva

Quale futuro attende Gianluigi Donnarumma al PSG? Arrivano le importantissime dichiarazioni sul portiere della Nazionale italiana.

Uno dei leit motiv dell’ultima stagione al PSG è stato l’alternanza tra i pali tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. I due estremi difensori hanno praticamente giocato lo stesso numero di partite.

Una scelta, quella dell’ormai ex tecnico Mauricio Pochettino, che da molti è stata criticata. Sebbene il tecnico argentino sia comunque riuscito a concludere la stagione vincendo il titolo francese, molti hanno visto in questa alternanza tra i pali più un limite, che ha impattato sulla tenuta mentale dei portieri, piuttosto che un’opportunità.

Adesso al PSG è cambiato tutto, sia in sede di mercato che di campo. In primis sia Gianluigi Donnarumma che Keylor Navas hanno espresso la loro frustrazione per la situazione. In secondo luogo sulla panchina parigina adesso non siede più Pochettino, ma Cristophe Galtier. L’ex tecnico di Lille e Nizza sul ruolo di portiere ha le idee chiare e l’ha fatto già capire.

PSG, con Galtier fine dell’alternanza tra Donnarumma e Keylor Navas

Per il momento sarà Donnarumma il titolare, con Navas che dovrà accontentarsi dei guantoni del dodicesimo. Galtier è stato chiaro. “Quest’anno non ci sarà nessuna alternanza.” ha dichiarato nuovo tecnico del PSG in conferenza. “Sono stato molto chiaro su questo punto.”

Come ha preso Navas la notizia? “Keylor ha fatto tante prestazioni ottime in queste stagioni.” ha concluso Galtier. “Parate importanti e decisive per i successi del PSG. Gli ho parlato in maniera franca. Io preferisco avere una gerarchia già dalle prime partita, operare in questo modo con un numero uno e un dodicesimo, e lui sa benissimo cosa gli chiedo come dodicesimo. So che può esserci un po’ di frustrazione, però per un club di questo livello è fondamentale avere a disposizione due portieri fortissimi e di altissimo livello.”