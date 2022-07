Juventus, la scelta di mercato non convince: dietrofront di Cherubini

Sembrava poter decollare e invece la trattativa si è improvvisamente arenata. A fare dietrofront è stata la stessa Juventus.

La Juventus continua a lavorare sui due fronti del calciomercato. Accanto ad alcune operazioni in entrata i bianconeri stanno lavorando anche al mercato in uscita nel tentativo di piazzare gli esuberi e snellire la rosa a disposizione di mister Allegri.

Uno dei calciatori che da diverso tempo i dirigenti bianconeri stanno cercando di cedere è Arthur. Arrivato due stagioni fa dal Barcellona nell’ambito dello scambio con Miralem Pjanic, l’avventura di Arthur col club bianconero non è stata però a livello delle aspettative e quindi l’ipotesi di un addio si è fatta sempre più concreta.

Una delle pretendenti al brasiliano è il Valencia. Arthur sarebbe ben felice di tornare a calcare i campi della Liga, sperando di ritrovare il rendimento che aveva contraddistinto le sue stagioni con la casacca blaugrana del Barcellona. Il problema però è che la Juventus non sembra tanto convinta dell’ipotesi valenciana e quindi il trasferimento, anche se solo in prestito, potrebbe saltare.

Juventus, dietrofront su Arthur al Valencia

Stando a quanto riporta Sky Sport la trattativa è ormai in fase di stallo. Non si sono registrati passi in avanti, con il Valencia fermo alla sua offerte di prestito con contributo dell’ingaggio da parte della Juventus.

Proprio su questo punto i bianconeri stanno facendo le maggiori resistenze. Cherubini e gli altri dirigenti della Juventus non sono affatto convinti di cedere in prestito il calciatore dovendo contribuire al suo ingaggio. Il Valencia dal canto suo ha fatto sapere che lo stipendio di Arthur al momento è troppo grande per le sue casse e che quindi, qualsiasi ipotesi, non può prescindere a un contributo economico dei bianconeri.