“Ad un passo…”: Calciomercato Torino, ora Juric può sorridere

Il calciomercato del Torino sembra finalmente vicino a sbloccarsi. La società è al lavoro per rinforzare la squadra di Ivan Juric

Dopo una lunga serie di cessioni in casa Torino è tempo di scatenarsi sul mercato. La lite degli ultimi giorni tra il ds Vagnati e Ivan Juric sembra aver scosso gli animi e il club granata è al lavoro per rinforzare la squadra e accontentare le richieste del tecnico. La prima stagione di Juric in granata è stata molto positiva, ma dopo le tante cessioni ora il tecnico attende una reazione.

Dopo aver chiuso il colpo Lazaro dall’Inter il club granata è vicino alla chiusura per il trequartista dell’Atalanta Miranchuk. La società torinese ha perso rispetto all’ultimo campionato giocatori del calibro di Brekalo e Praet e Juric cercava rinforzi in quella parte di campo.

Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport il giocatore dell’Atalanta andrà in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro al Torino e Juric avrà così il trequartista che chiedeva da tempo. Il mercato del club torinese non è affatto finito e saranno giorni roventi per i tifosi granata.

Torino, Miranchuk può rilanciarsi in granata

Miranchuk è arrivato a Bergamo con grandi aspettative, ma il giocatore russo ha trovato davvero poco spazio nel club di Giampiero Gasperini. Il giocatore potrebbe approfittare dell’opportunità granata per rilanciarsi. Nell’ultima stagione il giocatore ha disputato solo 19 gare (spesso subentrando nel corso della gara) e 2 reti in campionato.

Dopo cessioni di uomini chiave come Bremer e Belotti il Torino lavora per rinforzarsi e sicuramente Miranchuk non sarà l’ultimo rinforzo della società di Urbano Cairo. La società è molto attiva e le prossime settimane saranno calde per aspettare ulteriori rinforzi.