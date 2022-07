Inter, il Chelsea bussa alla porta: prima offerta ufficiale

La concentrazione dell’Inter ora è rivolta alle cessioni. Sanchez è ad un passo dal Marsiglia ma in vista c’è anche un altro addio.

Il mercato in entrata, salvo sorprese, è da considerare chiuso. Le criticità emerse nell’ultima stagione (a partire dall’assenza nella rosa di un vice in grado di sostituire o far rifiatare Marcelo Brozovic) sono state colmate attraverso una serie di acquisti condivisi dal club e dal tecnico. Ora l’Inter cercherà di sfoltire la rosa, in modo tale da incamerare nuove risorse ed abbassare il monte ingaggi.

Di recente a salutare la compagnia è stato Valentino Lazaro (finito al Torino) mentre a breve potrebbe fare lo stesso Alexis Sanchez. Il cileno, che nei giorni scorsi ha rifiutato la il corteggiamento del Villarreal, è molto vicino al Marsiglia. I contatti sono stati avviati ed il presidente Pablo Longoria conta di chiudere presto l’operazione. I nerazzurri, dal canto loro, sono pronti a concedere alla punta una buonuscita pari a 5 milioni pur di agevolarne la partenza.

In bilico pure Denzel Dumfries, reduce da una stagione positiva: per lui, in totale, 5 gol e 7 assist in 45 apparizioni complessive. Il Chelsea si è fatto avanti tuttavia la richiesta dell’amministratore delegato Beppe Marotta (40 milioni) ha fatto finire la trattativa su un binario morto. Non è escluso che le parti tornino a confrontarsi ma intanto i Blues hanno messo nel mirino un altro giocatore di Simone Inzaghi: Cesare Casadei.

Inter, il Chelsea vuole Casadei: sul tavolo la prima offerta ufficiale

Il centrocampista classe 2003 piace molto al tecnico Thomas Tuchel il quale ha chiesto alla propria dirigenza di provare a portarlo a Londra. L’intenzione è quella di acquistarlo a titolo definitivo e sul tavolo, come riportato da ‘Sky Sport’, sono stati quindi messi circa 8 milioni: una cifra ritenuta congrua al valore del calciatore.

Ora resta da vedere quale sarà la risposta di Marotta, che nelle scorse settimane aveva proposto il suo cartellino al Torino nell’ambito dell’operazione riguardante Gleison Bremer. Un tentativo andato poi a vuoto, visto che i granata hanno preferito accettare la lauta offerta economica giunta dalla Juventus. Il futuro di Casadei, adesso, potrebbe essere in Premier League. Ma strapparlo ad Inzaghi non si preannuncia facile.