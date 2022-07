Calciomercato Inter, Inzaghi rischia di perdere un top: assalto dalla Premier

Brutte notizie per l’Inter. Dalla Premier sono pronti a formulare un’offerta per il calciatore nerazzurro: Inzaghi trema.

Il trasferimento di Romelu Lukaku dal Chelsea all’Inter è stato certamente uno dei maggiori colpi della prima parte del calciomercato. Beppe Marotta è riuscito, con la formula del prestito oneroso, a riprendere il calciatore ad un solo anno di distanza dal suo addio.

Sono infatti passati soltanto 12 mesi da quanto il Chelsea prelevò l’attaccante belga dalla stessa Inter per una cifra superiore ai 110 milioni di euro. Un’enormità per le casse dell’allora patron Roman Abramovich. Cifra che però non è stata ripagata dal campo dove Lukaku ha collezionato solo 15 reti in 44 presenze tra tutte le competizioni.

Troppo poco per una riconferma, visto anche il rapporto non idilliaco con il tecnico Tuchel, tanto che la nuova proprietà, che nel frattempo è subentrata ad Abramovich, ha immediatamente deciso di rispedire, seppur con la formula del prestito il calciatore a Milano. Il Chelsea però potrebbe puntare ad un altro calciatore nerazzurro che potrebbe, a questo punto, fare il percorso opposto di Lukaku: il laterale olandese Denzel Dumfries.

Inter, il Chelsea mette gli occhi su Denzel Dumfries

Stando a quanto riporta il London Evening Standard, il Chelsea starebbe pensando al laterale nerazzurro per rinforzare le fasce. Il tecnico Tuchel l’avrebbe addirittura inserito come primo nome nella sua lista di mercato.

Dumfries è arrivato all’Inter la scorsa estate per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Il suo contratto in scadenza nel 2025 consente all’Inter di poter eventualmente trattare da una posizione di forza, costringendo il Chelsea a non poter far leva sulla scadenza vicina per risparmiare qualcosa dal punto di vista del cartellino. Attualmente Denzel Dumfries ha una valutazione attorno ai 25 milioni di euro.