Torino, dopo la lite arriva una buona notizia per Juric: reazione immediata

Torino, dopo la tempesta che ha colpito il club con la lite tra Juric e Vagnati arriva ora la novità in ottica calciomercato: le ultime.

Il Torino pensa a come risanare il caos scoppiato in casa propria con la lite tra Ivan Juric e Davide Vagnati. Il direttore sportivo, infatti, continua a lavorare in ottica calciomercato. E a tal proposito è spuntato il nome di un nuovo profilo che potrebbe fare al caso dei granata. Le ultime.

Ivan Juric, specialmente dopo la partenza di Gleison Bremer da cui il club ha ricavato una ricca cifra, ha l’obiettivo di rafforzare la propria rosa. Un nuovo terzino destro può perciò adesso arrivare direttamente dall’Inter.

Si tratta di Valentino Lazaro, che sostanzialmente non rientra nei piani di Simone Inzaghi e che è rientrato a giugno dopo aver svolto un anno al seguito del Benfica. Il Torino lavora, quindi, alla chiusura di questa trattativa per portare in gruppo un profilo che la Serie A la conosce bene. Le ultime sull’operazione le ha riferite Gianluca Di Marzio a ‘Sky Sport’.

Calciomercato Torino, il primo rinforzo per Juric arriva direttamente dall’Inter: le ultime sull’operazione che porta a Lazaro

Dopo la tempesta può arrivare adesso il sereno in casa Torino. Il primo rinforzo per Ivan Juric, tramite il lavoro svolto dal ds Davide Vignati, arriva direttamente dall’Inter. Stando, infatti, alle ultime riferite da ‘Sky Sport’, il club è in trattativa con l’Inter per portare a buon fine un’operazione al fine di ottenere le prestazioni di Valentino Lazaro.

Il terzino destro, quindi, sta approdando in granata tramite una trattativa di prestito con diritto di riscatto. L’esterno può così andare a rinforzare la rosa già esistente. Il club batte un colpo e inizia a muoversi sul mercato, come richiesto ormai più e più volte dal proprio allenatore.