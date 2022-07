Monza, la brutta notizia è doppia: Galliani mastica amaro

Il Monza è tra i club più attivi in questa sessione di calciomercato. Il club lombardo è impegnato in questi minuti in un test amichevole.

Il Monza neo promosso è uno dei club rivelazione finora di questa sessione di calciomercato. Il club lombardo affronterà per la prima volta il campionato di Serie A e la dirigenza sta allestendo una squadra di primo piano. Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani hanno scatenato le proprie risorse e i tifosi del club biancorosso possono ancora sognare.

La società ha acquistato rinforzi di qualità creando soprattutto un gruppo di giocatori di nazionalità italiana. La squadra biancorossa sta affrontando un duro precampionato con l’obiettivo di prepararsi per la prossima stagione di Serie A. Nonostante sia una neopromossa la squadra lombarda sembra avere ambizioni superiori alla salvezza ed il mercato è tutt’altro che finito.

In questi minuti il club brianzolo è impegnato in un incontro amichevole contro il Novara, test dove Stroppa proverà alcuni elementi in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. Sarà un test importante ma che vedrà il Monza dover fare a meno di due importanti elementi della squadra titolare.

Monza, assenti Pessina e Sensi contro il Novara

Il club lombardo dovrà fare a meno di Stefano Sensi e del nuovo capitano del club Matteo Pessina. Entrambi i giocatori sono indisponibili e salteranno quindi l’amichevole con il Novara. Per Sensi si tratta di un affaticamento muscolare mentre Pessina si è fermato per un problema al ginocchio che verrà valutato nei prossimi giorni. Una situazione da valutare per Stroppa che rischia di trovarsi in emergenza ad inizio stagione.

Il match è al momento sull’1 a 0 con il Monza che ha sbloccato la gara grazie ad una rete di Ciurria, in campo in coppia con Gianluca Caprari. Ecco l’undici titolare del club di Stroppa per l’amichevole con il Monza:

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marrone, Paletta, Caldirola; Donati, Ranocchia, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Caprari, Ciurria.