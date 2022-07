Elche, Mojica è il pezzo pregiato del mercato: anche il Barcellona osserva

L’ex terzino dell’Atalanta Mojica è una delle più grosse sorprese dell’ultima Liga. Il giocatore piace a diversi club europei.

Il terzino colombiano Johan Mojica è stato una delle grandi rivelazioni dell’Elche e dell’intero campionato spagnolo dello scorso anno. Il fluidificante ha offerto un rendimento molto alto, soprattutto a livello offensivo e nell’ultima stagione ha messo a segno 2 reti e 5 assist. Pian piano è diventato indispensabile per il club iberico ed è stato, lo scorso anno, il giocatore che ha collezionato un minutaggio maggiore.

Alla soglia dei trent’anni Mojica ha trovato la sua definitiva consacrazione ed è diventato uno dei migliori specialisti del suo ruolo nel panorama internazionale. Gol, assist e non solo con l’ex difensore dell’Atalanta che è migliorato (e non poco) anche nel reparto difensivo. Oltre ad essere il giocatore che ha effettuato più cross nella Liga 2021/2022 il giocatore ha effettuato anche numerosi recuperi.

Le prestazioni di Mojica non sono passate inosservate ed il terzino è finito nel mirino di diversi club spagnoli e non solo. Anche in Italia ci sono stati sondaggi da parte di qualche club, ma è soprattutto in Spagna che Mojica ha un ottimo mercato.

Tanti club su Mojica, anche il Barcellona in pressing

L’Elche è molto tranquillo riguardo la situazione di Mojica. La società si augura la permanenza, ma è consapevole che a decidere sarà la clausola rescissoria di 5.5 milioni di euro fissata per il giocatore. Se qualche club deciderà di pagare il club non avrà possibilità di rispondere.

Negli ultimi giorni sul giocatore è piombato con decisione il Barcellona. La squadra di Xavi ha bisogno di giocatori sulle fasce, in particolare su quella sinistra, in modo tale da dare il cambio a Jordi Alba. Il club catalano ha diversi giocatori nel mirino, piace anche Grimaldo, ma Mojica è uno dei profili più interessanti nel mirino del club della Catalogna.