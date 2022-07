Kessié, inizia male l’avventura al Barcellona. E i milanisti se la ridono

Franck Kessié non ha iniziato nel migliore dei modi l’avventura al Barcellona: l’ultimo episodio in allenamento fa sorridere gli ex tifosi.

La speranza, per il diretto interessato, è che il vecchio detto “il buongiorno si vede dal mattino” non debba essere sempre applicato per forza. Altrimenti l’avventura di Franck Kessié al Barcellona non promette niente di buono, con l’ennesimo episodio registrato in un inizio di rapporto finora non privo di momenti difficili.

Terminato il rapporto con il Milan con la vittoria della Serie A 2021/2022, comunque tra non poche polemiche, il centrocampista ivoriano ha firmato con i giganti della Catalogna che lo hanno acquistato a parametro zero. Un traguardo importante, arrivato a 25 anni e dopo 5 stagioni in rossonero che hanno sancito la completa maturazione di un giocatore che ha tutto per fare bene a qualsiasi latitudine.

A Barcellona, però, come detto l’avventura non è partita nel migliore dei modi. A lungo in sospeso a causa del salary cap applicato dalla Liga, Kessié ha indispettito i nuovi tifosi prima presentandosi a loro con un atteggiamento che tanti hanno definito svogliato se non addirittura infastidito, quindi distinguendosi per l’eccessiva foga in una partitella di allenamento con un’entrata durissima ai danni di Ansu Fati che ha fatto il giro del web.

I tifosi del Barcellona: “Kessié deve calmarsi”

Avversario della giovanissima stellina blaugrana nella gara organizzata da Xavi, Kessié l’ha spedita a terra per impedirgli un contropiede innescato da Frenkie de Jong. Una mossa con cui per i tifosi il nuovo arrivato si è voluto mettere in mostra agli occhi dell’allenatore senza però ricordare che è un nuovo arrivato e, soprattutto, pensare alle possibili conseguenze.

Ansu Fati, classe 2002, è uno dei più attesi wonderkid mondiali e per molti rappresenta una parte importante del futuro del Barcellona. Emerso giovanissimo in prima squadra, nelle ultime due stagioni ha dovuto fare i conti con una lunga serie di infortuni che lo hanno molto limitato. Alle 33 presenze della stagione 2019/2020 sono seguite le 10 e 15 delle successive, mentre quella che sta per cominciare è attesa come quella della rinascita.

Un’attesa messa a rischio dall’entrata di Kessié. Fati si è rialzato a fatica prima di riprendere la partitella, ma nonostante il sospiro di sollievo i tifosi catalani si sono mostrati indispettiti sui social network. E tra chi gli ha consigliato di calmarsi e di non mettersi eccessivamente in mostra, c’è stato anche chi ha predetto problemi futuri.

La speranza è che ovviamente non sia così. Ma certo è che nel momento in cui il Milan prova a stringere per Charles De Ketelaere, i tifosi rossoneri hanno un motivo in più per sorridere. E cioè il brutto inizio in blaugrana del “Presidente”, ex idolo della curva che ha lasciato a zero. E che un giorno, forse, potrebbe rimpiangere la scelta fatta.